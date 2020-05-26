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فن

في ذكرى رحيلها.. قصة وفاة فايزة كمال المأساوية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:05 ص
فايزة كمال
فايزة كمال
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سعيد فراج
تحل، اليوم الثلاثاء 26 مايو، ذكرى وفاة الفنانة فايزة كمال، التي ولدت فى 1 يناير عام 1962 بدولة الكويت، ودرست فى معهد الفنون المسرحية قسم ديكور، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 52 عامًا. 

ولدت فايزة كمال، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. 

في السنة الأولى بالمعهد أسند إلى فايزة كمال، الاشتراك في مسلسل تاريخي وهو (العدل والتفاح) أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل والفنان الراحل عبد الله غيث، وتألقت أمام هؤلاء العمالقة لتكتب بذلك شهادة ميلادها في دنيا الفن.

بعد هذا النجاح أصبحت فايزة كمال الحصان الرابح لدى المخرجين فقد كانت تطلب في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات التي كانت تتميز بها الفنانة الراحلة فهي في "المال والبنون" و"الامام الشافعي" و"ام الصابرين"، و"ملكة في المنفي" و"اولاد الاكابر"، "الامام الغزالي" حكايات البنات نافذة علي العالم.

وأصيبت فايزة كمال، بآلام شديدة ما جعلها تدخل مستشفي قصر العيني وبعد الفحوصات والتحاليل أثبت اصابتها بسرطان الكبد حتى نصحها الأطباء بالبقاء بالمستشفى بعد فشل جراحة أجريت لها ما جعلها تصاب بمضاعفات كثيرة وسريعة دخلت على أثرها العناية المركزة ولفظت أنفاسها في صباح يوم الاثنين الموافق 26 من مايو من عام 2014 عن عمر ناهز 52 عاما.
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