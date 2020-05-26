في ذكرى رحيلها.. قصة وفاة فايزة كمال المأساوية

، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بعد هذا النجاح أصبحت فايزة كمال الحصان الرابح لدى المخرجين فقد كانت تطلب في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات التي كانت تتميز بها الفنانة الراحلة فهي في "المال والبنون" و"الامام الشافعي" و"ام الصابرين"، و"ملكة في المنفي" و"اولاد الاكابر"، "الامام الغزالي" حكايات البنات نافذة علي العالم.



