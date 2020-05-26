في ذكرى وفاة فريال فراويلة.. شاهد أبناء فايزة كمال

بدولة الكويت، ودرست فى معهد الفنون المسرحية قسم ديكور، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 52 عامًا.

بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين، وأصر والداها على أن تلتحق بقسم الديكور، فلا يمكن أن يسمحا لابنتهما بدراسة التمثيل، حتى استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما، لتتلمذ على يده.

، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت فايزة كمال، مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد فشاركت في مسلسل تاريخي حمل اسم العدل والتفاح امام مديحة كامل وعبد الله غيث.