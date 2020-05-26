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فن

في ذكرى وفاة فريال فراويلة.. شاهد أبناء فايزة كمال

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 08:11 ص
فايزة كمال
فايزة كمال
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سعيد فراج
تحل، اليوم الثلاثاء 26 مايو، ذكرى وفاة الفنانة فايزة كمال، التي ولدت فى 1 يناير عام 1962 بدولة الكويت، ودرست فى معهد الفنون المسرحية قسم ديكور، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 52 عامًا. 

ولدت فايزة كمال، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية. 

وقدمت فايزة كمال، بالفعل في قسمي الديكور كرغبة أولى والتمثيل كرغبة ثانية، ونجحت في القسمين، وأصر والداها على أن تلتحق بقسم الديكور، فلا يمكن أن يسمحا لابنتهما بدراسة التمثيل، حتى استطاع أستاذها الفنان سعد أردش إقناعهما، لتتلمذ على يده.


بدأت فايزة كمال، مشوارها الفني وهي في السنة الأولى بالمعهد فشاركت في مسلسل تاريخي حمل اسم العدل والتفاح امام مديحة كامل وعبد الله غيث.

استطاعت فايزة كمال أن تقدم العديد من الأدوار المختلفة والمتنوعة، منها أدوار لا يمكن أن تنسى منها دور "فريال فراويلة" فى الجزء الأول من مسلسل "المال والبنون" (1993)، وهي الابنة المدللة لـ"الحاج سلامة فراويلة"، ذلك التاجر الثري الذي كون ثروته الضخمة من سرقة آثار. 

تزوجت فايزة كمال من المسرحى مراد منير، وأنجبت منه طفلين يوسف وليلى، وجاء سبب الوفاة بعد أن تعرضت لأزمة صحية ونقلت على أثرها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى قصر العيني، حيث تبين بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة إصابتها بسرطان الكبد، وهناك توفيت في 26 مايو 2014.
في ذكرى وفاة فريال فراويلة.. شاهد أبناء فايزة كمال
في ذكرى وفاة فريال فراويلة.. شاهد أبناء فايزة كمال
في ذكرى وفاة فريال فراويلة.. شاهد أبناء فايزة كمال
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