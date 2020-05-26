في عيد ميلادها.. آخر ظهور للفنانة المعتزلة عزيزة راشد

يوافق اليوم الثلاثاء، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة عزيزة راشد ، أو عزيزة أمين أحمد راشد، كما هو مدون في بطاقتها، والتي ولدت في مثل هذا اليوم من العام 1946، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ74.





التحقت عزيزة راشد ، بمعهد الفنون الجميلة ثم تزوجت من المنتج والمخرج عبد القادر العايدي، والذي انتج لها العديد من اعمالها منها «الأميرة الحائرة، غادة الكاميليا، شارع المواردي، الطاحونة».





تألقت عزيزة راشد ، أيضا راشد في الدراما التليفزيونية مثل مسلسل (كفر عسكر) والتي وقفت فيه أمام أحمد بدير.. صلاح السعدني.. دلال عبد العزيز.. كما تألقت علي المسرح في المسرحية الأشهر (الصعايدة وصلوا) ومسرحية (واحد مش من هنا).





وكان آ خر أعمال الفنانة عزيزة راشد، الفنية كان مشاركتها في مسلسل «العار»، مع الفنانين عفاف شعيب وحسن حسني ومصطفي شعبان وأحمد رزق عام 2010 .



