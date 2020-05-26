في عيد ميلادها.. تعرف على الفنانة المعروفة ابنة عزيزة راشد

الجديد في الأمر أن الفنانة أميرة العايدي هي ابنة الفنانة عزيزة راشد، فقد ورثت حب الفن من والديها فكان والدها رغم عشقه للفن إلا أنه لم يكن يشجع ابنته على الانخراط في هذا المجال، وما جعلها تلتحق بكلية الحقوق إرضاء له ولكن المخرج والمنتج طارق النهري توسم فيها نجمة واعدة ليسند إليها أول بطولة لها ولكن تشاء الأقدار أن يرحل والدها قبل الانتهاء من تصوير الفيلم.

الجديد في الأمر أن الفنانة أميرة العايدي هي ابنة الفنانة عزيزة راشد، فقد ورثت حب الفن من والديها فكان والدها رغم عشقه للفن إلا أنه لم يكن يشجع ابنته على الانخراط في هذا المجال، وما جعلها تلتحق بكلية الحقوق إرضاء له ولكن المخرج والمنتج طارق النهري توسم فيها نجمة واعدة ليسند إليها أول بطولة لها ولكن تشاء الأقدار أن يرحل والدها قبل الانتهاء من تصوير الفيلم.

وكان أخر أعمال الفنانة عزيزة راشد، الفنية كان مشاركتها في مسلسل «لعار»، حيث شاركت فيه مع الفنانة عفاف شعيب وحسن حسني ومصطفي شعبان وأحمد رزق عام 2010 .





وقررت عزيزة راشد، بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «العار» أن تعتزل العمل الفني، وترتدي الحجاب، والذهاب إلي الأراضي الحجازية لقضاء مناسك العمرة.



