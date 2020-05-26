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أخبار العالم

532 وفاة جديدة بكورونا في أمريكا.. والإجمالي يرتفع إلى 98 ألفا و218

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:49 ص
كورونا بالولايات
كورونا بالولايات المتحدة
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أ ش أ
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إلى 98 ألفا و218 إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم، الثلاثاء، والتي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أن إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، ارتفع إلى مليون و662 ألفا و375 مصابا.

ويؤكد الرقم الجديد مسار تراجع الوفيات في الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس، إذ كانت الولايات المتحدة قد سجلت أمس الأول 638 وفاة.

وتواصل أرقام الوفيات تراجعها، بعد أسابيع من وفيات يومية تقترب من الألفين، في وقت يحتدم الجدل بشأن وتيرة إنهاء إجراءات العزل في عدد من الولايات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد حذر في وقت سابق من أنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في أغسطس القادم من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعي على التجمعات.

وأرغمت جائحة كوفيد-19 ترامب ومنافسه الديمقراطي جون بايدن على وقف التجمعات الانتخابية. وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور مخاطر على السلامة العامة.

وقال ترامب -على تويتر- إنه إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية، روي كوبر، فورا على "ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها".
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