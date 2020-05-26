الأحد القادم.. جامعة سوهاج تناقش استراتيجيات تمويل المشاريع البحثية

ينظم مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج ندوة تحت عنوان "استراتيجيات الحصول على تمويل للمشاريع البحثية"، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 31 مايو 2020 الساعة الثانية ظهرا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس الجامعة.





وقال الدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الندوة تشمل عددا من المحاور هي؛ "المشاريع البحثية – طرق الحصول على التمويل – الجهات الداعمة".









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وأوضح الدكتور محمود عبد العاطي، مدير مركز العلاقات الدولية بالجامعة، إن الندوة يحاضر فيها؛ الدكتورة أمينة فقيم، رئيس جمهورية موريشيوس السابق، والدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم السابق، والدكتور صلاح عبية، رئيس مدينة زويل السابق، والدكتور فايز الحصرى، عميد كلية العلوم الأسبق، والدكتور إسلام محمد إبراهيم، مدير وحدة المشروعات بالجامعة.