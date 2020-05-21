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تعليم

توفير كمامات للموظفين.. جامعة سوهاج تحدد نظام العمل للتعايش مع كورونا

الخميس 21/مايو/2020 - 03:49 م
الدكتور احمد عزيز
الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
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خالد رياض
أصدر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، قرارا رقم 1894 لشهر مايو لعام 2020، بآليات وإجراءات تنظيم العمل داخل الجامعة خلال الفترة القادمة في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد عزيز إن الجامعة سوف تتعامل مع من يخالف تلك الإجراءات الاحترازية بكل حزم، مشيرا إلى أن مواجهة انتشار الوباء مسئولية اجتماعية تضامنية كل في مكانه، لمساعدة الدولة وتخفيف الضغط على مرافقها الصحية، حتى نستطيع سويا عبور تلك المرحلة بأمن وأمان.


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 وأوضح أحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامي للجامعة، أن القرار تضمن الآتي

  مــادة (1): تلتزم جميع وحدات وإدارات الجامعة وكلياتها باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة ولازمة لحماية الموظفين لديها أو المترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

 مــادة (2): إلزام جميع منسوبي ومرتادي الجامعة بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم داخل الجامعة.

 مــادة (3): يحظر انتقال أو تحرك الموظفين بين وحدات وإدارات الجامعة وكلياتها المختلفة خلال فترة العمل إلا في حالات الضرورة والتي يقدرها الرئيس المباشر على أن يتم التواصل إلكترونيًا أو تليفونيًا.

 مــادة (4): تتولى وحدات الشئون العامة بوحدات الجامعة توفير مكان لتوزيع الكمامات على الموظفين القائمين بالعمل.

 مــادة (5): على الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري والإدارة العامة للأمن الجامعي مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة تحت إشراف عمداء الكليات وأمناء الجامعة المساعدين كل فيما يخصه.

 مــادة (6): كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.

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