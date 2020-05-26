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محافظات

في لفتة إنسانية.. محافظ بني سويف ينعى سائق إسعاف بعد وفاته بسبب كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:15 م
وفاة سائق إسعاف
وفاة سائق إسعاف
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محمد عبد الحليم
في لفته إنسانية، نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ببالغ الحزن والأسى، وفاة سائق الإسعاف المواطن شعبان عبد العال محمد عبد الفتاح "49 سنة" من ناحية سدمنت الجبل بإهناسيا المدينة، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بمستشفى هليوبوليس، وكان قد أصيب بالفيروس أثناء عمله بوحدة  الإسعاف بنزلة السمان بمحافظة الجيزة.

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وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الشهيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، والذي يمثل عنصرا رئيسيا من عناصر مواجهة فيروس كورونا ، الذين هم في مقدمة الصفوف التي تواجه ذلك المرض بجوار أطباء مصر "جيش مصر الأبيض" والتمريض والإسعاف، باعثا بتحية إعزاز وتقدير لكل مكونات المنظومة التي تقوم بواجبها ورسالتها السامية والمهنية والوطنية بكل تضحية وفداء وإنسانية تجاه المصابين بالفيروس.   

وكانت قد أعلنت "مساء أمس الاثنين" نقابة العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وفاة السائق بهيئة الإسعاف بفيروس كورونا المستجد، وقالت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف أن السائق شعبان عبد العال بوحدة نزلة السمان بالجيزة، توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد عزله عدة أيام داخل مستشفى هليوبوليس بالقاهرة. 

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