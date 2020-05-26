شاهد.. الطب العلاجي بالصحة يكشف عن تفاصيل وفاة الدكتور يحيى طبيب المنيرة

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بالصحة إن الراحل الدكتور وليد يحيي كان من ضمن الأطقم الطبية الخاص بمستشفى المنيرة، إلا أنه ليس من تخصصاته التعامل المباشر مع مصابي كورونا





وأضاف "غنيمة" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن سبب إصابته ب كورونا من الممكن أن يكون اختلاطه مع أحد المصابين، موضحا أنه عند مخالطته بهم فرض عليه العزل المنزلي لمدة 14 يوما.





وتابع أنه توجه لمستشفى المنيرة عندما شعر بأعراض الفيروس وتم عزله بها وأخذ المسح اللازم وبدأ العلاج منذ يوم الخميس بالمستشفى.





وأوضح أنه بيوم الجمعة بدأ أن يكون له بعض الأعراض وبدأت الحالة فى التطور إلى حد ما، لافتا إلى أن مستشفيات العزل تكون كاملة تماما من الأجهزة الطبية اللازمة.





وأكد أن حالة الدكتور وليد بدأت فى التطور وبدأ أن يكون هناك تباطؤ من زملائه فى التعامل معه وإبلاغ القطاع الطبي بوزارة الصحة بيوم السبت أن حالته بدأت فى التدهور ومطلوب نقله لأحد مستشفيات العزل المتخصصة خلال ساعة ونصف.





وتابع أنه بمجرد وصوله إلى مستشفى العزل بمدينة نصر انخفضت ضربات قلبه وتم وضعه فى أجهزة التنفس الاصطناعي ل12 ساعة ثم توفى يوم الأحد صباحا.