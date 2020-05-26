AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القليوبية يتابع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة.. صور

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:20 م
غلق المحال المخالفة
غلق المحال المخالفة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة مفاجئة بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذا مستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة.

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجول، حفاظا على صحة المواطنين والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وخلال الجولة قام المحافظ بتفقد شوارع مدينة قليوب، حيث تم رفع الإشغالات وأيضا تحرير محاضر للمحال التجارية والمواطنين المخالفون لقرار الحظر، حيث تم تحرير أكثر من 15 محضرا مخالفا لقرار الحظر.

ثم تفقد مدينة القناطر الخيرية حيث تلاحظ بعض المواطنين مترجلين فى الشارع وتم تحرير أكثر من 20 محضرا مخالفا لقرار الحظر وعلى الفور تم بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر.

كما قام المحافظ بتفقد عدد من محلات البقالة والسوبر ماركت للتأكد من توافر السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المقررة، وكذا متابعة تنفيذ إجراءات حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة والتأكد من إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الإشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير.
 
وأشاد المحافظ بما لمسه من حرص أبناء المحافظة بتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة، وذلك إيمانًا منهم بأن هذه الإجراءات تأتى في إطار حرص الدولة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

كما أكد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التواجد الميدانى بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بشن الحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وكذا تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع المنشآت وأماكن التجمعات للحد من انتشار العدوى بين المواطنين.
محافظ القليوبية يتابع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة.. صور
محافظ القليوبية يتابع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة.. صور
محافظ القليوبية يتابع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 محضر غلق لـ محلات سايبر ومقاهي مخالفة فى القليوبية

خالفوا قرار الحكومة.. تحرر محضرين لإقامة صلاة الجمعة فى شبين القناطر وقليوب

محافظ القليوبية يتابع التزام المواطنين بقرارت حظر التجول وغلق المحال

غلق وتشميع 5 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق في بني سويف.. صور

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدن القناطر الخيرية وشبرا الخيمة.. صور

اخترقوا الحظر.. ضبط 60 شخصا فى حملة بشبين القناطر

ترشيحاتنا

اللجنة الطبية بـ الكاف تطالب بإلغاء دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

إسرائيل تعلن بدء ضم الضفة يوليو المقبل

في عيد ميلادها.. تعرف على الفنانة المعروفة ابنة عزيزة راشد

موجز السوشيال ميديا.. فتح المساجد في السعودية.. ساويرس: اللي تسيبني عاقلة مش مجنونة

استخبيت بعد المسلسل.. عابد عنانى يكشف عن رد فعل الجمهور على تأديته دور الإرهابي فى الاختيار

أكبر حجما وأكثر شراسة.. ظهور فصيلة جديدة من الجرذان تتغذى على الفئران الصغيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي