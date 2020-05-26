محافظ القليوبية يتابع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأعمال النظافة.. صور

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة مفاجئة بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية لمتابعة الالتزام بقرارات وإجراءات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، وكذا مستوى النظافة العامة، والإشغالات المخالفة.





وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التجول، حفاظا على صحة المواطنين والوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وخلال الجولة قام المحافظ بتفقد شوارع مدينة قليوب، حيث تم رفع الإشغالات وأيضا تحرير محاضر للمحال التجارية والمواطنين المخالفون لقرار الحظر، حيث تم تحرير أكثر من 15 محضرا مخالفا لقرار الحظر.





ثم تفقد مدينة القناطر الخيرية حيث تلاحظ بعض المواطنين مترجلين فى الشارع وتم تحرير أكثر من 20 محضرا مخالفا لقرار الحظر وعلى الفور تم بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر.





كما قام المحافظ بتفقد عدد من محلات البقالة والسوبر ماركت للتأكد من توافر السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية ومدى مطابقتها للمواصفات والالتزام بالأسعار المقررة، وكذا متابعة تنفيذ إجراءات حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة والتأكد من إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وأكد محافظ القليوبية خلال جولته على ضرورة رفع القمامة أولا بأول ورفع الإشغالات والاستفادة من فترة حظر التجوال فى قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات النظافة والتطهير.

وأشاد المحافظ بما لمسه من حرص أبناء المحافظة بتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والتزامهم الكامل بالإجراءات المقررة، وذلك إيمانًا منهم بأن هذه الإجراءات تأتى في إطار حرص الدولة بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم.





كما أكد على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التواجد الميدانى بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بشن الحملات التفتيشية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وكذا تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بجميع المنشآت وأماكن التجمعات للحد من انتشار العدوى بين المواطنين.