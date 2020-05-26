الحكومة الأفغانية تدعو طالبان لمد الهدنة وسط تطورات بشأن سجناء الحركة

دعت الحكومة الأفغانية حركة طالبان ، اليوم، الثلاثاء، إلى تمديد هدنة وقف إطلاق النار، التي أعلنتها لثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر والمقرر انتهاؤها مساء اليوم.





ووفقا لوكالة "رويترز"، أعلنت الحكومة الأفغانية أيضا أنها ستفرج عن 900 سجين من الحركة اليوم، الثلاثاء.





وقال جاويد فيصل، المتحدث باسم مستشار الأمن القومي الأفغاني في مؤتمر صحفي: "من المهم تمديد وقف إطلاق النار من أجل تجنب سفك الدماء والحكومة الأفغانية على استعداد لتمديده".





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وقال فيصل، لوكالة الصحافة الفرنسية: "نعتزم (...) الإفراج عن 900 من سجناء طالبان اليوم".





وأوضح: "الأمر تقني، مع الإجراءات القضائية، أحيانا إنهاء المستندات يستغرق وقتًا أكبر مما نعتقد. إذًا يمكن أن نصل إلى 900 أو بحلول نهاية النهار يمكن أن يبلغ العدد بين 800 و900، لكن القرار هو الإفراج عن 900 (سجين من طالبان) اليوم»؛ بحسب "الشرق الأوسط".





وكانت طالبان قد أعلنت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر تنتهي في منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي.



