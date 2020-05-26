البرلمان الدولي يشيد بتشريعات مجلس النواب لمواجهة وباء كورونا

علقت صفحة الاتحاد البرلمان الدولي على نشاط البرلمان المصري قائلة: "الممارسة البرلمانية في زمن الوباء حيث أقر البرلمان المصري قوانين لتخفيف آثار الوباء، بما في ذلك. تأجيل دفع الضرائب للقطاعات المتضررة، والسماح للناس بتأخير مدفوعات خدمات الكهرباء والغاز والمياه.





جاء ذلك على صفحة الاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي تويتر".





وقال الاتحاد على صفحته على انستجرام إن: "الممارسة البرلمانية في الوقت الذي تنتشر فيه الجائحة: تطلعك على رد البرلمانات حول العالم، إذ يجتمع البرلمان المصري أثناء الوباء، وقد تم اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين، مثل الإبعاد الاجتماعي وتعقيم مبنى البرلمان".







