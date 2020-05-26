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برلمان

البرلمان الدولي يشيد بتشريعات مجلس النواب لمواجهة وباء كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
علقت صفحة الاتحاد البرلمان الدولي على  نشاط البرلمان المصري قائلة: "الممارسة البرلمانية في زمن الوباء حيث أقر البرلمان المصري قوانين لتخفيف آثار الوباء، بما في ذلك. تأجيل دفع الضرائب للقطاعات المتضررة، والسماح للناس بتأخير مدفوعات خدمات الكهرباء والغاز والمياه.

جاء ذلك على صفحة الاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وقال الاتحاد على صفحته على انستجرام إن: "الممارسة البرلمانية في الوقت الذي تنتشر فيه الجائحة: تطلعك على رد البرلمانات حول العالم، إذ يجتمع البرلمان المصري أثناء الوباء، وقد تم اتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على سلامة أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين، مثل الإبعاد الاجتماعي وتعقيم مبنى البرلمان".


وأضاف أن البرلمان المصري أقر مجموعة من القوانين المهمة لمعالجة تداعيات الوباء تشمل تخصيص اعتمادات إضافية في الموازنة العامة للدولة لمواجهة عواقب الوباء، بما في ذلك إغلاق المدارس، وتأجيل دفع الضرائب في القطاعات المتضررة من الوباء و تعديل قانون الطوارئ ليشمل السماح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه باتخاذ الإجراءات المناسبة، وإغلاق الوزارات والإدارات الحكومية أو إغلاقها جزئيًا، والسماح للأشخاص بتأخير مدفوعات الكهرباء وخدمات الغاز والمياه.
البرلمان الدولي يشيد بتشريعات مجلس النواب لمواجهة وباء كورونا
البرلمان الدولي يشيد بتشريعات مجلس النواب لمواجهة وباء كورونا
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