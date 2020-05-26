شوارع المنوفية في ثالث أيام العيد.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد"، شوارع المنوفية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
ظهر فى الفيديو التزام المواطنين بشكل كبير وملحوظ لقرارات الحكومة ووزارة الصحة من عدم الاحتفال والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
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وبدأت الحكومة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا.
وتشمل القرارات حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار غلق المقاهي والكافيتريات، والمطاعم ويقتصر عمل المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.