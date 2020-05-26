AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شوارع المنوفية في ثالث أيام العيد.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت- إبراهيم قنديل
رصدت عدسة "صدى البلد"، شوارع المنوفية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

ظهر فى الفيديو التزام المواطنين بشكل كبير وملحوظ لقرارات الحكومة ووزارة الصحة من عدم الاحتفال والتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 

اقرأ أيضا:

وبدأت الحكومة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا، بشأنها لعدم انتشار فيروس كورونا.

وتشمل القرارات حظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، واستمرار غلق المقاهي والكافيتريات، والمطاعم ويقتصر عمل المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة: إجازة عيد الفطر المبارك من السبت حتى الخميس مدفوعة الأجر

حظر التجول من 5 مساء.. هذه الإجراءات ستطبقها الحكومة خلال أسبوع العيد

بالتجمع في الشوارع.. أطفال العياط يحتفلون بعيد الفطر.. فيديو

بالمخالفة للإجراءات الاحترازية.. إقامة صلاة العيد أعلى أسطح المنازل في فيصل.. صور

بدون تجمعات.. كورنيش القناطر في أول أيام العيد

مواطنون يزورون مقابر القناطر رغم قرار منع التجمعات.. فيديو

ترشيحاتنا

السبت القادم.. غرامة لمن يدخل المترو أو السكة الحديد بدون كمامة

احترس.. الكمامات خطر يهدد قلوب الأطفال

إصابات كورونا في الهند تتجاوز 145 ألف حالة

التضامن: إتاحة صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي 1 يونيو

رياح وغيوم.. طقس غير مستقر يضرب السعودية اليوم

موسكو: هبوط اضطراري لمروحية عسكرية ومصرع طاقمها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون شارلستون.. نجوى كرم تتألق بإطلالة كاجوال مختلفة

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا