بيفهم كورة وبيتقبل الخسارة.. خالد الغندور يتغزل في جمهور نادي الزمالك.. فيديو

تغزل خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، في جماهير القلعة البيضاء، في ذكرى تتويج نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه.
وتحل اليوم، الثلاثاء، الذكرى الأولى لتتويج نادي الزمالك بمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث فاز على نهضة بركان المغربي الموسم الماضي، بركلات الترجيح في إياب نهائي البطولة، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 1 - 1.
ونشر خالد الغندور فيديو لفرحة جماهير نادي الزمالك لحظة الفوز بلقب الكونفيدرالية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك، وكتب:" جمهور عظيم وبيفهم كورة وبيتقبل الخسارة قبل المكسب عشان عارف انها رياضة".
وتابع:" أضع جمهور الزمالك فوق الرؤوس لأنهم سبب بعد ربنا، فيما وصلت إليه في حياتي".
يذكر أن البطولات الأفريقية متوقفة حاليا، بقرار من الكاف، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في الملاعب الأفريقية.