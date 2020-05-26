كاف يحتفل بذكرى تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. فيديو

احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بذكرى تتويج فريق الزمالك، ببطولة الكونفدرالية، على حساب نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح.
ونشر الحساب الرسمي لـ "كاف" عبر "تويتر" ملخص المباراة في مقطع فيديو، وعلق عليه قائلًا: "في مثل هذا اليوم 26 مايو، توّج نادي الزمالك بطلًا لبطولة كأس الكونفدرالية عام 2019 بعد تغلبه على فريق نهضة بركان بركلات الترجيح".
وكانت انتهت مباراة الذهاب في المغرب بفوز نهضة بركان بنتيجة 1-0، بينما تدخلت تقنية الفيديو "VAR" في لقاء الإياب، لتمنح الزمالك ركلة جزاء، بعدما تصدى مدافع الفريق المغربي، للكرة بيده.
وسجل محمود علاء مدافع الزمالك، هدف المباراة الوحيد، والذي قاد به الأبيض، فيما بعد لحصد اللقب القاري، بركلات الترجيح.
وحصل الزمالك من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مبلغ مليون و5 آلاف دولار أمريكي، حوالي (17 مليون جنيه مصري) بمناسبة الفوز بلقب كأس الكونفدرالية.
وأهلت بطولة الكونفدرالية أبطال الزمالك إلى السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، وتوج الأبيض باللقب بعد فوزه بالمباراة بنتيجة 3-1، في فبراير الماضي، بالعاصمة القطرية "الدوحة".
🗓 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗗𝗔𝗬:@ZSCOfficial won their first #TotalCAFCC, beating RS Berkane in the 2019 final after penalty shoot-out 🏆 pic.twitter.com/XgPHAF7FNy— CAF (@CAF_Online) May 26, 2020