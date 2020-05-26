كاف يحتفل بذكرى تتويج الزمالك بالكونفدرالية.. فيديو

وكانت انتهت مباراة الذهاب في المغرب بفوز نهضة بركان بنتيجة 1-0، بينما

وسجل محمود علاء مدافع الزمالك، هدف المباراة الوحيد، والذي قاد به الأبيض، فيما بعد لحصد اللقب القاري، بركلات الترجيح.