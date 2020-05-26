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رياضة

أخبار الرياضة.. عرض ضخم لشراء علي معلول.. تعليق رضا عبد العال على أزمة نادي القرن.. والأهلي يكشف موقفه من ضم محمد إبراهيم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:33 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


يستهدف نادي العين الإماراتي التعاقد مع الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

علق رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي على لجوء نادي الزمالك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" لاسترداد لقب نادي القرن.

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه النهائي من محمد إبراهيم ابن نادي الزمالك، وصانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة.

أثار ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، الجدل بعد تساؤله عن تقاضي النادي الأهلي 225 مليون جنيه سنويًا، بينما يتقاضى بعض الأندية 10 ملايين جنيه فقط.

تعكف وزارة الشباب والرياضة حاليا، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على وضع الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والمتعلقة بالنشاط الرياضي، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل.

طالبت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" بإلغاء مسابقتي دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

حددت رابطة الدوري الإسباني، مواعيد مباريات الليجا، تمهيدا لاستنئاف المسابقة، بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.

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