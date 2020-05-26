أخبار الرياضة.. عرض ضخم لشراء علي معلول.. تعليق رضا عبد العال على أزمة نادي القرن.. والأهلي يكشف موقفه من ضم محمد إبراهيم

أثار ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، الجدل بعد تساؤله عن تقاضي النادي الأهلي 225 مليون جنيه سنويًا، بينما يتقاضى بعض الأندية 10 ملايين جنيه فقط.



