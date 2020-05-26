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رياضة

ماجد سامي: لماذا يتقاضى الأهلي 225 مليون جنيه وبعض الأندية 10 فقط؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:44 م
ماجد سامي مالك وادي
ماجد سامي مالك وادي دجلة
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إسراء أشرف

أثار ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، الجدل بعد تساؤله عن تقاضي النادي الأهلي 225 مليون جنيه سنويًا، بينما يتقاضى بعض الأندية 10 ملايين جنيه فقط.  


وقال سامي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لماذا يتقاضى النادي الأهلي ٢٢٥ مليون سنويًا بينما تتقاضى بعض الأندية ١٠ ملايين جنيه؟". 


وأضاف: "لحظة قبل أن تثور، ففي كرة القدم شيء اسمه التضامن!! التضامن معناه إن كلنا مشتركين في الكيكة مع بعض ومن غير بعض محدش فينا له قيمة ده على مستوى الأندية في نفس الدرجة وكمان على مستوى العلاقة بين أندية الدرجات المختلفة".


وتابع: "يعني من غير كل أندية الممتاز الأهلي والزمالك مالهمش لازمة ومن غير أندية الممتاز ب، أندية الممتاز ملهاش لازمة، ومن غير أندية الدرجة الثانية، أندية الممتاز ب ملهاش لازمة وهلم جرا، ده معناه إن:


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١- أموال الحقوق لكل درجة يجب توزيعها بعدالة بين أندية الدرجة مع اعتبار الشعبية والبطولات والترتيب النهائي، إلا أن ٥٠٪؜ من الحقوق يجب توزيعها بالتساوي، في قانون الفيفا اسمها solidarity.


٢- يجب تخصيص ١٠٪؜ من إجمالي حقوق كل درجة ترحل لصالح أندية الدرجة الأقل مباشرة (من رابطة درجة لرابطة الدرجة الأدنى) دون تدخل الاتحاد.

٣- على كل رابطة درجة مراعاة التضامن (توزيع ٥٠٪؜ من عائداتها) بالتساوي بين كل الأندية، لذلك يرغب الأهلي فقط في استكمال الموسم بينما ستختار الجمعية العمومية لأندية الدوري الممتاز، وكذلك الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم عدم استكمال الموسم.


إضافة: نظرًا لكثرة اللي بيضحكوا على البوست أحب أضيف أن لو الـ ١٦ ناديا اتحدوا ضد الأهلي والزمالك، مش هيعرف الأهلي والزمالك يلعبوا الدوري لوحدهم".

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