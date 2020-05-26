ماجد سامي: لماذا يتقاضى الأهلي 225 مليون جنيه وبعض الأندية 10 فقط؟

أثار ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، الجدل بعد تساؤله عن تقاضي النادي الأهلي 225 مليون جنيه سنويًا، بينما يتقاضى بعض الأندية 10 ملايين جنيه فقط.





وقال سامي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لماذا يتقاضى النادي الأهلي ٢٢٥ مليون سنويًا بينما تتقاضى بعض الأندية ١٠ ملايين جنيه؟".





وأضاف: "لحظة قبل أن تثور، ففي كرة القدم شيء اسمه التضامن!! التضامن معناه إن كلنا مشتركين في الكيكة مع بعض ومن غير بعض محدش فينا له قيمة ده على مستوى الأندية في نفس الدرجة وكمان على مستوى العلاقة بين أندية الدرجات المختلفة".



