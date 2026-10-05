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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

محمد مختار جمعة يقترح إنهاء ظاهرة «وكيل المأذون» وتجريم المخالفة

د. محمد مختار جمعة
د. محمد مختار جمعة
عبد الرحمن محمد

اقترح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن يتولى المأذون الشرعي بنفسه توقيع وثيقة الزواج وقت إجراء العقد، باعتباره الموثق المختص بإتمام إجراءات العقد.

وقال محمد مختار جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن من المقترحات المطروحة القضاء على ما يُسمى بـ«وكيل المأذون»، مؤكدًا أن كثيرًا ممن يقومون بهذا الدور ليسوا مؤهلين للقيام بهذه المهمة.

ودعا وزير الأوقاف السابق إلى تجريم مخالفة ذلك باعتبارها انتحالًا للصفة، بما يضمن أن تتم إجراءات توثيق عقود الزواج من خلال المأذون الشرعي نفسه، باعتباره الشخص المختص بإجراء العقد والتوقيع على الوثيقة.

قواتنا المسلحة تخوض اليوم ملحمة الردع لحماية أمننا القومي

وفي برنامج متلفز أكد وزير الأوقاف السابق، إن سجل البطولات الوطنية للقوات المسلحة المصرية يحمل أبعادًا إيمانية وإنسانية عميقة؛ فمنزلة الشهداء والمرابطين للذود عن الوطن تقع في أعلى درجات التكريم الإنساني والإلهي، موضحًا أن صدق النية في طلب الشهادة يمنح صاحبها أجرها كاملاً وإن مات على فراشه، كما أن ما يتكبد المقاتل من جراح في سبيل مقدسات وطنه يظل شاهدًا له ومضاعِفًا لأجره.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج "المواطن والمسؤول"، المذاع على قناة "الشمس"، أن القيمة الكبرى في أداء الخدمة والحراسة تتجسد في مواقع الخطر أو ما يُعرف بـ"الرباط على الثغور" باعتبارها من أعظم أعمال التضحية التي تفوق في ثوابها ومكانتها الكثير من العبادات الفردية؛ استشهادًا بما أثره العالم والمجاهد عبد الله بن المبارك في بيته الشهير.

وأشار وزير الأوقاف السابق، إلى أنه إذا كانت القوات المسلحة قد سطرّت ملحمة عسكرية خالدة في حرب السادس من أكتوبر عام 1973 لاسترداد الأرض والكرامة؛ فإنها تخوض اليوم ملحمة لا تقل أهمية، وهي ملحمة الردع العسكري.

وأكد أن امتلاك قوة الردع الحاسمة؛ يُعد الخيار الأمثل لتحقيق السلام وتجنيب البلاد ويلات الحروب؛ امتثالاً للتوجيه القرآني الداعي إلى إعداد القوة وتطوير القدرات العسكرية لمنع الأطراف الأجنبية من التطاول أو المساس بالأمن القومي، فمنع الحرب عبر إظهار القوة والجاهزية هو الفوز الحقيقي الذي يحفظ المقدرات ويصون الأرواح.

وشدد على أن تطوير الجيش الوطني، وتحديث تسليحه، ورفع كفاءته التدريبية بشكل مستمر، يمثل الأولوية المتقدمة على ما عداه من الأولويات، موضحًا أن التجارب التاريخية والمعاصرة أثبتت أنه لا يمكن بناء دولة مستقرة أو صون كرامة المواطن وحماية مقدراته دون وجود جيش قوي ورادع يحمي حدودها ويصون سيادتها.

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