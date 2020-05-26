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رياضة

صحيفة مغربية: 47 مليون جنيه تعطل رحيل وليد أزارو عن الأهلي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:36 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
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محمد السعيد
كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن مجلس إدارة النادي الأهلي يبحث عن عرض مناسب، من أجل التخلص من وليد  أزارو، لاعب الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وذكرت الصحيفة المغربية أن إدارة الأهلي تبحث عن عرض مناسب لبيع وليد أزارو، بعدما فشلت في إقناع إدارة الاتفاق السعودي بشرائه نهائيا.


وأضافت أن رينيه فايلر يرفض بقاء أزارو في الأهلي، بسبب الخلاف الشهير بينهما، نتيجة رفض المهاجم المغربي جلوسه على دكة بدلاء الأهلي.


وأوضحت الصحيفة أن تمسك الأهلي بمبلغ 3 ملايين دولار "أي ما يساوي 47 مليون جنيه مصري تقريبا"، هو سبب تعقد رحيل أزارو حتى الآن، حيث حاول وكيل المهاجم المغربي التدخل من جل إقناع إدارة الأهلي بتخفيض المبلغ، إلا أن لجنة التخطيط رفضت، خاصة في ظل تفويت فرصة بيعه منذ ما يقرب من عام بمبلغ 10 ملايين دولار إلى الصين.


وشارك وليد أزارو مع الاتفاق في 7 مباريات في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدف وحيد.


وتبلغ القيمة التسويقية لـ وليد أزارو مليونا و800 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي. 
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