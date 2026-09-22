هل يجب قضاء الصلوات الفائتة قبل سن البلوغ؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى المتابعات حول وجوب قضاء الصلوات الفائتة قبل سن الالتزام بها، موضحًا الحكم الشرعي المرتبط بسن التكليف.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الأمر مرتبط بسن التكليف وليس بسن معين كالعاشرة أو السابعة، مشيرًا إلى أن ما قبل ذلك يكون من باب التدريب والتعويد على الصلاة.

أمين الإفتاء: قضاء الصلوات يكون فقط عن الفترة التي تلت البلوغ

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحديث الشريف "علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" يدل على أن هذه المراحل للتدريب فقط، وليست فرضًا ملزمًا، مؤكدًا أن الصلاة تصبح فريضة عند بلوغ سن التكليف.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن سن التكليف بالنسبة للبنت يبدأ بظهور الحيض، فإذا كانت قد التزمت بالصلاة من أول نزول الحيض فلا شيء عليها، أما إذا تأخرت في الالتزام بعد البلوغ، فإنها تقضي ما فاتها من صلوات بحسب مدة التأخير.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن قضاء الصلوات يكون فقط عن الفترة التي تلت البلوغ، وليس قبلها، موضحًا أن من لم يبلغ بعد لا يكون مكلفًا بالصلاة، وبالتالي لا يُطالب بقضائها.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أن السن المذكورة في الحديث الشريف هي مراحل تربوية للتدريب، وليست معيارًا للتكليف، حيث يبدأ الوجوب الحقيقي للصلاة عند تحقق البلوغ.