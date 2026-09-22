هل تعاد الصلاة إذا أُديت بنية خاطئة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى السيدات حول حكم الصلاة إذا أدتها بنية خاطئة، حيث صلت المغرب على أنها العشاء، ثم صلت العشاء والوتر، موضحًا الحكم الشرعي في هذه الحالة.

ما حكم الصلاة إذا أديتها بنية خاطئة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن النية شرط لصحة الصلاة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، مؤكدًا أن محل النية هو القلب، وأن التلفظ بها مستحب لأنه يعين على استحضارها ويدفع الوسواس.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن السائلة عندما دخلت في الصلاة وقت المغرب ونوت أنها صلاة العشاء، فإن صلاة العشاء في هذا التوقيت لم تصح، لأن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها، موضحًا أن وقت العشاء لم يكن قد دخل بعد.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الصلاة تُحتسب من الصلوات الفائتة التي صلتها، ولا تضيع عليها، لكنها لم تؤدِ صلاة العشاء الحاضرة في وقتها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه في هذه الحالة تكون قد صلت العشاء مرتين من الصلوات الفائتة، ويبقى عليها أداء صلاة العشاء الخاصة بهذا اليوم بعد دخول وقتها، ولا يلزمها إعادة ما صلته بنية القضاء.