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رياضة

بعد خروجه من حسابات فايلر.. الأهلي يطلب 3 ملايين دولار لـ بيع وليد أزارو..فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 11:56 م
وليد أزارو
وليد أزارو
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حسن العمدة
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن إدارة النادي الأهلي حددت مبلغ 3 ملايين دولار من أجل الموافقة على بيع المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى نادي الاتفاق السعودي بشكل نهائي.

وأضاف عمر ربيع ياسين، عبر برنامجه "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "نادي الاتفاق تقدم بطلب لشراء اللاعب نهائيًا من الأهلي، بعد التألق مع الفريق في الدوري السعودي، والأهلي رد وطلب 3 ملايين دولار، خاصة أن القلعة الحمراء ترحب ببيع أزارو، في ظل عدم رغبة فايلر في عودته".

واستطرد "فايلر رحب بالاستغناء نهائيًا عن المهاجم المغربي؛ بسبب أسلوب لعبه الذي لا يتناسب مع خطته، ليرحب الأهلي ببيع اللاعب بشكل نهائي".

وصرح فايلر من قبل أن ازارو حصل على فرص اكثر من زملائه بالفريق، لذلك فضل رحيله، وان أزارو تعتمد طريقه لعبه على الكرات المرتده، وانفعل من قبل في احد المباريات لعدم مشاركته اساسيا، ولكنه تحمل غضبه ولم يعاقبه مطلقا.

وانتقل وليد أزارو من النادي الأهلي إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.
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