سجل هدفين في شباك الأهلي.. تعرف على تاريخ لاعب الترجي قبل الانضمام للقلعة الحمراء

ارتبط اسم اللاعب طه ياسين الخنيسي مهاجم نادي الترجي الرياضي التونسي بقوة بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية .





وأكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن

، تقدم بعرض لضم طه ياسين الخنيسي، مهاجم نادي الترجي الرياضي التونسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة الصريح التونسية، أن النادي الأهلي، قدم عرضًا بالفعل لإدارة الترجي، من أجل ضم الخنيسي للعب في صفوفه الموسم المقبل 2020-2021.





وعقب اقتراب اللاعب من الانضمام إلس صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الحالية يقدم لكم موقع " صدي البلد"، كشف حساب طه ياسين مهاجم الترجي منذ انضمامه وحتى تلك اللحظة .





يعد طه ياسين الخنيسي أحد ناشئيي الترجي التونسي منذ تواجده بقطاع الناشئين لحين صعوده بالفريق الأول .





انتقل طه ياسين الخنيسي إلس صفوف الصفاقسي التونسي عام "2012"، ليعود مرة آخري إلي صفوف الترجي في عام "2015"، ليكتب تاريخ جديد .



