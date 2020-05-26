سجل هدفين في شباك الأهلي.. تعرف على تاريخ لاعب الترجي قبل الانضمام للقلعة الحمراء

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن النادي الأهلي، تقدم بعرض لضم طه ياسين الخنيسي، مهاجم نادي الترجي الرياضي التونسي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة الصريح التونسية، أن النادي الأهلي، قدم عرضًا بالفعل لإدارة الترجي، من أجل ضم الخنيسي
للعب في صفوفه الموسم المقبل 2020-2021.
وعقب اقتراب اللاعب من الانضمام إلس صفوف النادي الأهلي
خلال الفترة الحالية يقدم لكم موقع " صدي البلد"، كشف حساب طه ياسين مهاجم الترجي منذ انضمامه وحتى تلك اللحظة .
يعد طه ياسين الخنيسي أحد ناشئيي الترجي التونسي منذ تواجده بقطاع الناشئين لحين صعوده بالفريق الأول .
انتقل طه ياسين الخنيسي إلس صفوف الصفاقسي التونسي عام "2012"، ليعود مرة آخري إلي صفوف الترجي في عام "2015"، ليكتب تاريخ جديد .
شارك طه ياسين الخنيسي في أول موسم له مع نادي الترجي "2015-2016"، في 28 مباراة وتمكن من تسجيل "17"هدفا وصناعة"7" أهداف ليلفت الأنظار اليه في وقت قصير للغاية .
وشارك طه ياسين في الموسم الثاني مع نادي الترجي "2016-2017، في "35"، مباراة ليتمكن من تسجيل 22 هدفا وصنع 4 أهداف من بينهم 7 أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا
.
نجح طه ياسين في مسوم "2016-2017"، من تسجيل هدفين في الأهلي
في دوري أبطال إفريقيا في الدور ربع النهائي من البطولة.
وانخفض المعدل التهديفي لطه ياسين مع الترجي التونسي في موسم "2017-2018"، حيث شارك في 30 مباراة وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 4 أخرين فقط
ونجح في مويم "2018-2019"، في تسجيل 14 هدفا وصناعة 3 آخرين خلال 30 مباراة فقط .
وقبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا
تمكن اللاعب في تسجيل 4 أهداف من خلال المشاركة 22 لقاء .