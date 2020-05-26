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رياضة

عروض من الإمارات والسعودية لضم سيسيه.. والزمالك يحدد شروط الرحيل بعد تمسك الاتحاد باللاعب

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:44 ص
رزاق سيسه
رزاق سيسه
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حسام الحارتي
طالب نادي بني ياس الإماراتي من مسئولي نادي الزمالك التعاقد مع رزاق سيسية لاعب  نادي الزمالك المعار إلي صفوف نادي الاتحاد السكندري. 

وأكد مسئولي نادي بني ياس الإماراتي أنه يأمل في الحصول على خدمات رزاق سيسيه نهائيا.

ويرغب نادي بني ياس الإماراتي في شراء رزاق سيسيه بشكل نهائي من الزمالك  ورفض فكرة الإعارة لتحقيق أكبر مكسب فني  من اللاعب .

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ومن جانب أخر ترغب أحد أندية الدوري السعودي في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة خصوصا عقب انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري وعدم تمسك نادي الزمالك بخدماته.

ويفاضل اللاعب بين أندية الدوري السعودي والإماراتي في تلك الفترة من أجل اختيار العرض المناسب خصوصا عقب انتهاء إعاراته  في صفوف الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري .

ويرغب رزاق سيسيه في التواجد في صفوف نادي الاتحاد السكندري خصوصا في ظل رغبة مسئولي الفريق السكندري بقيادة محمد مصيلحي في الحصول على خدمات اللاعب نهائيا من  نادي الزمالك.

 ووضع نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور  3 ملايين يورو نظير بيع اللاعب نهائيًا والرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يحدد رزاق سيسه رغبته تجاه الفترة المقبلة سواء بالبقاء داخل الدوري المصري أو الرحيل إلي أحد أندية الدوري السعودي والإماراتي.
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