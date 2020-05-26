د.فتحي حسين يكتب: كورونا والحظر والتعليم الإلكتروني





ربما كان الحظر الذي فرض علينا في الشهور الاخيرة وحتي كتابة هذه السطور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد القاتل المنتشر في جميع انحاء العالم منذ ديسمبر الماضي هو السبب الذي جعل الدولة تتجه الي تطبيق التعليم الالكتروني كإجراء احترازي ضد الفيروس ، سواء التطبيق كان بالابحاث في الابتدائي والاعدادي والثانوي في سنوات النقل وكذلك الجامعات ، او من خلال الاختبارات اون لاين !

وهو نوع من التعليم يعرف باستخدام جميع الوسائط المتعددة بما فيها شبكة المعلومات الدولية وما تتمتع به من سرعة في تدفق المعلومات في المجالات المختلفة لتسهيل استيعاب الطالب وفهمه للمادة العلمية وفق قدراته وفي اي وقت شاء !

وهناك الجديد من المميزات التي يحملها لنا التعليم الالكتروني في طياته منها انه ينقل العملية التعليمية من المعلم الي المتعلم ويجعله محور العملية التعليمية نفسها !

الامر الذي يجعل المتعلم فعالا وايجابيا طوال الوقت وهذا شيء مستحسن وجميل الي حد كبير .

والامر الاخر فان التعليم الالكتروني ينمي مهارات البحث والإستقصاء والتعلم الذاتي للطالب او التلميذ وهو من ابرز سمات العملية التعليمية الفعالة برأيي !

وربما ينمي مهارات الاتصال والمهارات الاجتماعية لدي المتعلمين وهي ربما الاهداف التي كانت تسعي ورائها وزارة التربية والتعليم منذ سنوات ولكنها وقتها ، وقبيل كورونا بقليل ، قوبلت بهجوم شديد تحت مبررات عديدة!

كما ينمي التعليم الالكتروني مهارات التفكير من خلال جمع المعلومات وتصنيفها ونقدها ، ومهارات انتقاء للمعرفة وتوظيفها .. ومن ناحية اخري فان هذا التعليم يساهم في حل ازمة نقص المعلمين وكذلك مشكلات الدروس الخصوصية التي اصبحت ابرز هموم الاهالي واولياء الامور بالليل والنهار! ومن ناحية اخري فرصة للعديد من المدرسين واساتذة الجامعات - خاصة طب وهندسة - لجمع المزيد من المال الذي يعوضهم علي قلة الدخل الشهري لهم وتدني رواتبهم بعكس الدول المتقدمة مثل المانيا وفرنسا!!

ومن ناحية اخري ينمي هذا التعليم الالكتروني المهارات الاكاديمية لدي المعلمين انفسهم من خلال الاطلاع علي التجارب والبحوث في مختلف انحاء العالم!!

وربما كانت اثار كورونا علي التعليم الحالي ليس كلها شر ،بل ساهمت بدون قصد علي زيادة الطلب علي بعض الوظائف الخاصة بالبرمجة وصيانة الحاسبات والتكنولوجيا الحيوية والطب الالكتروني والمكتبات الالكترونية..ولكنها ادت الي انخفاض الطلب علي عمال المصانع والاعمال المتعلقه بالشراء !

علي كل حال فان التعليم الالكتروني او التعليم عن بعد و الذي نطبقه حاليا في ظل جائحة القرن" كورونا" ، ربما يغير من فعالية وتأثير التعليم عامة و وتغييره من الاعتماد علي الحفظ والتلقين والمحاكاة للاخرين الي التفاعلية وربطه بسوق العمل وخطوط الانتاج !