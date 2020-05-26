بـ إطلالة جذابة.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها على البحر

نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صور جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" حيث تقضى إجازتها الصيفية على أحد الشواطئ الساحلية قبل أن تعاود نشاطها الفنى.









وقد أثارت صوفينار جدلا واسعا من خلال صورها التى ظهرت فيها بملابس مثيرة تتلائم مع أجواء البحر وعلقت "هاي حبايبي ياحلوين"





وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى.





يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.





كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.



