معبد هابو..اختاره امون ليصبح أعرق المعابد الجنائزية فى الأقصر

يعتبر معبد هابو أو المعبد المتحد مع الأبدية، من أروع وأهم وأعرق المعابد الجنائزية يقع فى غرب الاقصر وكان قد اختاره الإله "آمون" بعناية وفيه اتخذ شكل الثعبان والذى اختفى بين شقوق الأرض فى فصل الجفاف وسمى حيبو الخفى وحرفت الى اسم هابو فى العصور اللاحقة.





ووصف الباحث الاثري "الطيب حسن عبد الله" المعبد قائلا: "نرى المعبد الصغير إلى يمين الدخل الخاص بحتشبسوت وتحتمس الثالث من الأسرة 18 ثم إضافات كل من نختنبو الأول ثم إضافات العصر البطلمى ومقاصير العابدات الالهيات آمنرديس وشبن وبت من الاسرة 26 واللتان دفنتا فى مقابر بجوار مقاصيرهما.





واضاف " الطيب " ان الصرح الأول للمعبد خاص بالملك العظيم رمسيس الثالث والذى حكم من 1183 ق.م الى 1152 ق.م اى قرابة 32 عاما خاض حروبا فى العام الثامن من عهده ضد شعوب البحر ( سواحل اسبانيا وايطاليا حاليا ) ومعركته الشهيرة ضد الاسطول خاصتهم فى الحائط الشمالى الخارجى للمعبد وخاض فى العام السادس والحادى عشر معارك شرسة ضد قبائل الليبين (التحنو).





وتابع " الطيب " إلى أنه داخل المعبد تجد فى الفناء الأول مناظر حروب الليبيين و ترى منظر تقطيع بعض أيادى الليبين من القتلى والأسرى وتشاهد ذكاء ومكر المرتزقة التابعين للجيش المصرى فلقد أمرهم الملك بسرد اعداد القتلى فجلبوا من كل واحد كفين فى محاولة لخداع الملك ثم امرهم بقطع شئ آخر وهو اللسان فتابعوا الخداع وخلطوا لسان الماعز والتى تشبه لسان البشر الى ان اخيرا امرهم بتقطيع العضو الذكرى فكانت نهاية المطاف وربما هى مناظر مبالغ فيها لتخويف اعداء مصر فى ذلك الوقت.





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اما فى الفناء الثانى يتواجد به كنيسة قبطية وقد دمرت بسب العوامل الطبيعة وثم نشاهد على الجدران مناظر احتفالات بقدوم موسم الحصاد واطلاق أربعة طيور الى الاربع اتجاهات الامبراطورية لبدأ الحصاد وايضا احتفال عيد الوادى عندما يزور ثالوث طيبة (آمون وموت وخونسو) معابد غرب طيبة .





واوضح " الطيب " الى انه يوجد بجدارن المعبد الالوان الرائعة والتى جلبوها من بقعة قريبة تسمى وادى الالوان مثل اللون الازرق والابيض والاصفر والذى كان عبارة عن عجينة توضع فوق النقوش الهيروغليفية والتى تم سرقتها لاحقا فى بدايه عصور المسيحية الاولى والتى كانت تسكن المعبد ولقد تركوا اثار كنائسهم والجرافيتى الخاص بهم ونصل الى نهايه المعبد والتى هى عبارة عن غرفه قدس الاقداس الخاصه بإله المعبد.





وأردف "الطيب" الى ان حياة الملك رمسيس الثالث انتهت بنهاية مأساوية حزينة حيث تعرض الى مؤامرة نسائية وأدت إلى ذبحه فالدراسات الحديثة اثبتت أن هناك قطعين فى الرقبة وتفسير ذلك أن زوجات الملك كل واحد منهن تريد أن يصبح ابنها البكر ملكًا .





مشيرا اتضح من دراسة إحدى البرديات أن الزوجة تى هى التى دبرت للمؤامرة مع ابنها بنتاؤور وقد عثر على مومياء تدعى " الرجل E " ملفوفة فى جلد ماعز وغير دقيقة التحنيط يرجع انها لابنه وعوقب بشرب ماده سامة انهت حياته وذلك لاشتراكه فى جريمة القتل .