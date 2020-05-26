الإسعاف تأخر 3 ساعات.. فحاول أهل المتوفاة أخذ جثمانها لدفنه قبل تدخل الشرطة

قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن إحدى ممرضات مستشفى الزقازيق الجامعي أصيبت بـ فيروس كورونا ودخلت هي وزملاؤها في حالة ذعر وتم توفير فريق طبي بديل معاون.









وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى ،المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، قائلا: " كبيرة على مستشفى الجامعة ونحن نعمل على التنسيق المستمر في استقبال الحالات". أعدادالتنسيق المستمر









وتابع: " لا نرغب في الوصول إلى حالة من الارتباك بسبب فيروس كورونا وعلينا أن نتعاون جميعا للعبور من الأزمة ".









وعلق محافظ الشرقية على قيام أسرة بأخذ سيدة متوفاة بفيروس كورونا لدفنها وقيام الأجهزة الأمنية بإعادة الجثمان، وذلك في مستشفى حميات فاقوس".









وقال : "الطب الوقائي اتخذ إجراءات الغسل ووضع السيدة في كيس الدفن لكن سيارة الإسعاف تأخرت 3 ساعات مما أدى إلى قيام أهل المتوفاة بأخذ الجثمان لسرعة الدفن".









وتابع ممدوح غراب:" تم الاتصال بمديرية الأمن وتمت إعادة جثمان السيدة وتم الدفن بطريقة صحية وآمنة".







