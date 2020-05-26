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أحمد موسى يقصف جبهة الـ BBC: هي أكياس الزبالة اللي بيلبسها أطباء إنجلترا أفضل من المستلزمات الطبية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:46 م
اطباء انجلترا يرتدون
اطباء انجلترا يرتدون أكياس القمامة
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أسامة علي

عرض الإعلامى أحمد موسى، صور الأطباء والأطقم الطبية بإنجلترا أثناء ارتدائهم أكياس القمامة؛ لعدم توافر مستلزمات الوقائية لديهم.


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه التلفزيوني "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أهدى هذه الصور لقناة الـ بى بى سى أحد أذرع جماعة الإرهابية التى تروج الأكاذيب عن مصر والأطقم الطبية.


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وقال أحمد موسى، إن الـ بى بى سى قناة عار، وتتحدث عن مصر تاركةً المصائب التى تحدث فى إنجلترا.


وختم أحمد موسى، حديثه ساخرًا من قناة الـ بى بى سى، "عايز تقرير عن لماذا الأطقم الطبية فى انجلترا ترتدي أكياس القمامة! هل لعدم وجود مستلزمات طبية أم لأن أكياس القمامة أفضل من المستلزمات الطبية؟".

 

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