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أخبار العالم

السلطات المغربية تلقي القبض على ممثل شهير بتهمة الإساءة للدين الإسلامي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وسائل إعلام مغربية، أن السلطات ألقت القبض على الممثل المغربي رفيق بوبكر، بسبب تصريحات وصفت بالمسيئة للإسلام.

وقال الإعلام المغربي، إن مقطع فيديو انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لرفيق بوبكر، الذي ظهر بها يسخر من أداء الصلاة والمساجد.

وأضافت أن بوبكر تحت التحفظ في مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تنتظره عقوبات مشددة، حيث ينص الفصل القانون الجنائي على الحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو غرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد وحدة أراضي المملكة المغربية.

وقد تشدد العقوبات لتصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة من 50 إلى 500 ألف درهم في حال ارتكبت الأفعال المذكورة بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الالكترونية والورقية والسمعية البصرية. 

وجاء ذلك على الرغم من خروج بوبكر في مقطع فيديو ثان اعتذر فيه عن التصريحات التي صدرت عنه مؤكدا أنه لم يكن في وعيه ومشددا على كونه مسلما أبا عن جد .

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