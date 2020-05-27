تحية تقدير واحترام.. أطباء مستشفى القنطرة غرب يودعون زميلهم لمستشفى العزل بعد إصابته بكورونا

حرص أطباء مستشفى القنطرة غرب بمحافظة الاسماعيلية علي توديع زميلهم الدكتور نادر الشرنوبي، رئيس قسم الطوارئ، بعد تأكد اصابته بفيروس كورونا، وصدور قرار بنقله مستشفى أبو خليفة للعزل الطبي لتلقي العلاج اللازم.





واصطفّ الأطباء بمدخل المستشفي، وألقوا عليه تحية جماعية، في محاولة لرفع روحه المعنوية وتقديرًا لجهوده معهم خلال الفترة الماضية.

ونقلت سيارة إسعاف مجهزة رئيس قسم الطوارئ إلى مستشفى العزل بأبو خليفة.





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وأكدت مصادر طبية إجراء تحاليل للمخالطين للطبيب المصاب، وتعقيم المستشفى وتطهيرها.





كما أكدت المصادر تكثيف حملات التطهير بالمستشفيات المنتشرة على مستوى المحافظة خلال الفترة القليلة المقبلة.





وخصصت مستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية للعزل الطبي، لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، من جميع محافظات الجمهورية.