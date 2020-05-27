6 وصايا نبوية تضمن لك الجنة.. محمد مهنا يكشف عنها

عن

أنس بن مالك -رضي الله عنه-

قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « تقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة، قالوا: وما هي يا رسول الله؟، قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن، غضوا أبصاركم