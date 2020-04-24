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ديني

أول يوم رمضان .. محمد مهنا يكشف عن 6 مكافآت ربانية لمن يتقرب إلى الله بصدق

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:10 م
محمد مهنا يكشف عن
محمد مهنا يكشف عن 6 مكآفات ربانية لمن يتقرب إلى الله بصدق
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يارا زكريا

قال الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، والمشرف العام على الرواق الأزهري سابقًا، إنه إذا اخلص العبد في أداء الطاعات لربه وتوجه إليه بصدق؛ تجلي عليه الله - سبحانه وتعالى-.


وأضاف " مهنا " خلال برنامجه " الطريق إلى الله " المذاع على فضائية " الحياة اليوم" أنه إذا تجلي الله - عز وجل- على عبد من عباده فاق من غفلته وقام من رقدته.

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وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر أن العبد إذا أقبل على الله - سبحانه وتعالى- لم يكفيه أن يفيقه من رقدته بل واصله بأنوار الإقبال.


ونبه الدكتور محمد مهنا أن من تقرب إلى الله في شهر رمضان بنافلة أو أي نوع من أنواع الخير؛ كان كمن أدي فريضة فيما سواه؛ ومن أدي فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه.


وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر أن رمضان شهر الصبر، وفي الحديث الشريف روى أن الصبر نصف الإيمان، وفي حديث آخر ورد أن الصوم نصف الصبر؛ إذا فالصوم ربع الإيمان والصبر ثوابه الجنة.

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