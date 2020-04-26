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ديني

ثالث يوم رمضان.. محمد مهنا يوضح كيف صور لنا الله أهمية الوقت

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:55 م
الدكتور محمد مهنا،
الدكتور محمد مهنا، المشرف العام على الرواق الأزهري سابقًا
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يارا زكريا

قال الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، والمشرف العام على الرواق الأزهري سابقًا، إن الله - سبحانه وتعالى- يقول: " إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"، ( سورة النساء، الآية 103)، وكتابًا: يعني فرض، وموقوتًا: أي في وقت معين.

وأضاف " مهنا " عبر برنامجه " الطريق إلى الله"، المذاع على قناة الحياة، أنه إذا فات الإنسان الفرض يمكن أن يقضيه ولكن كيف يستعيد الوقت! وما مضي من الزمن لا يعود؛ فالله - سبحانه وتعالى- له في كل وقت ولحظة تجليات على عباده إن مضى الوقت مضت معه.

وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر أن الله - جلا علاه- لثراءه وغناه لا يكرر نفسه أبدًا، و الوقت ليس مجرد زمان صم يسير ويمضي، ولكن له قيمة في حياة الإنسان، ومع الزمن ينقص من عمره، مشيرًا إلى قول أبو العباس ابن عطاء - رحمه الله-: " في نفس واحد نجاة العبد وفي نفس واحد هلاكه" .

ونوه المشرف العام على الرواق الأزهري سابقًا أن الوقت قد يكون مجرد النفس، ويعني عند أهل الطريق - الحال- أي الذي عليه الإنسان في طريقه إلى الله وسيره إليه - عز وجل-.

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مهنا: الحب أعلى مقامات المعرفة بالله

وأفاد الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، والمشرف العام على الرواق الأزهري سابقًا، أن الحب أعلى مقامات المعرفة بالله- تعالى-؛ فلا يمكن أن تحب من غير أن تعرف وعلى قدر معرفتك تكون محبتك، لافتًا: هكذا قال الإمام الغازلي- رحمه الله-؛ فمن عرف الله تعالى لا يملك إلا أن يحبه.

واستشهد " مهنا" عبر برنامجه " الطريق إلى الله،  المذاع على قناة الحياة، بما روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه : ( هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ )، رواه البخاري (2889) ومسلم (1365)

واستدل أيضًا بقوله - تعالى-: "لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ"، ( سورة الحشر: الآية 21).

واختتم المشرف العام على الرواق الأزهري سابقًا أنه لو علم الإنسان ما في أنوار الله -تعالى-، فكيف تكون محبتك لله عز وجل- ؛ فالصدوع والخشية من مقامات المعرفة بالله.



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