أكوام بمنتصف الطريق.. أهالى حلمية الزيتون يشكون من انتشار القمامة

أرسل محمد مصطفى، من أهالى منطقة الزيتون بالقاهرة، رسالة عبر خدمة شكاوى القراء بموقع صدى البلد الإخبارى يشكون فيها من انتشار القمامة .









حيث أوضح ان منطقة الزيتون بالقاهرة تحديدا بالقرب من محطة مترو حلمية الزيتون وأعمال انشاء كوبرى الحلمية بشارع ترعة الجبل تعانى من تراكم اكوام القمامة بمنتصف الشارع .





ما يسبب تعطل حركة السير ويؤدى لانتشار الحشرات المستمر .



