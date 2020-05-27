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بين الناس

أكوام بمنتصف الطريق.. أهالى حلمية الزيتون يشكون من انتشار القمامة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:01 م
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل  محمد مصطفى، من أهالى منطقة الزيتون بالقاهرة، رسالة عبر خدمة شكاوى القراء بموقع صدى البلد الإخبارى يشكون فيها من انتشار القمامة .  


حيث أوضح ان منطقة الزيتون بالقاهرة تحديدا بالقرب من محطة مترو حلمية الزيتون وأعمال انشاء كوبرى الحلمية بشارع ترعة الجبل تعانى من تراكم اكوام القمامة بمنتصف الشارع .  

 ما يسبب تعطل حركة السير ويؤدى لانتشار الحشرات المستمر . 
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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