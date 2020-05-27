25 مجموعة.. الولايات المتحدة تسلم العراق أجهزة فحص فيروس كورونا

سلمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق ،اليوم الاربعاء ، 25 مجموعة من أجهزة فحص فيروس كورونا إلى أربعة مختبرات للصحة العامة في أربيل وبغداد والنجف والبصرة.





و أوضحت السفارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية ، أن هذه المجموعات ستعزز مختبرات الصحة العامة في العراق لتحديد وتحسين معدل الكشف عن الفيروس بدقة.





و أضافت أنه تم التبرع ايضا بـ 44 جهاز كمبيوتر محمول لفرق المسح الوبائي في العراق لمساعدتهم في جمع البيانات المتعلقة بجائحة كورونا ، مؤكدة دعم الولايات المتحدة للعراق في جهوده لمكافحة هذا الوباء.