شوارع فاضية.. الحالة المرورية في شوارع الجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظة الجيزة سيولة مرورية تامة في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء.





حيث تستقر الحالة المرورية في شارع الهرم وفيصل بالاتجاهين في القادم والمتجه من والي المنطقة الأثرية وميدان الجيزة.









كما يشهد شارعي جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز سيولة مرورية حتى ميدان سفنكس وأحمد عرابي ومناطق الدقي.





وتستقر الحالة المرورية على محوري ٢٦ يوليو وصفط اللبن بإتجاه ميدان لبنان وجامعة القاهرة والطريق الدائري.





كما يشهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية تامة بمناطق الدقي والعجوزة حتى مناطق القاهرة.





وتستقر الحالة المرورية بميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة ومناطق الدقي وشارع التحرير.



