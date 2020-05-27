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برلمان

فتح المدارس والجامعات.. البرلمان يرفض مقترح الوزير ويحدد شرطان للعودة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:23 ص
فتح المدارس
فتح المدارس
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أحمد أيمن
رفض نواب لجنة التعليم بالبرلمان، فتح المدارس والجامعات خلال الفترة الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات والوفيات، مطالبين بالبحث عن مقترحات لحماية الطلاب حال عودة الدراسة.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن بلاده في وضع يسمح لها بالانتقال للمرحلة الثانية من خطة رفع الحجر الصحي، قائلا: "نريد إعادة الأطفال إلى المدارس في 1 يونيو، والمرحلة الثانية من تخفيف الإجراءات تضمنت فتح المدارس".
 

شرطان للعودة

قال النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هناك عاملين يمنعان تنفيذ هذا القرار في مصر، وهما ضعف البنية التحتية بالمدارس كنقص عدد الفصول، أما العامل الثاني فيتمثل في نقص أطقم الخدمات بالمدارس كالأخصائيين والأطباء والعاملين.

وأضاف حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ضعف هذه الإمكانيات لن يسمح بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي، مؤكدا أن البرلمان طالب بزيادة موازنة التعليم لرفع كفاءة الفصول والبنية التحتية حتى تتمكن الدراسة من العودة.

استمرار التعليق

بدورها رجحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، استمرار قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لحين السيطرة على انتشار فيروس كورونا في مصر، خاصة بعد زيادة عدد حالات المصابين والوفيات بالدولة في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن عودة المدارس ستؤدي إلى زيادة التجمعات خاصة في ظل تكدس الفصول وزيادة عدد الطلاب.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العام الدراسي الحالي انتهى بالفعل والحديث عن فتح المدارس يمكن بحثه خلال العام المقبل، مطالبة بدراسة عودة الحضانات بعد تضرر أصحابها من إغلاقها، على أن يتم بحث أبعاد ذلك وتوفير الضمانات والإجراءات الوقائية اللازمة من تعقيم وتطهير وتباعد اجتماعي، فضلا عن ارتداء الكمامات.

فتح جزئي

فيما رفضت النائبة ليلى أبو إسماعيل، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، فتح المدارس والجامعات خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كان قد تقدم بمقترح في هذا الشأن إلا أنه لاقى رفض النواب للحفاظ على صحة الطلاب ووقايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت النائبة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الوزير اقترح أن يكون الأسبوع الدراسي على سبيل المثال لمدة يومين فقط مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساء والاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقي أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن تقليل أيام الدراسة لن يقضي على الأزمة الحقيقية وهي الكثافة الطلابية بالفصول.
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