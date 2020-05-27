رقم مرعب.. كم مسحة طبية أجراها المواطنون منذ انتشار فيروس كورونا؟.. فيديو

قالت الدكتورة نانسى الجندي ، رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، إنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا كان المكان المخصص للتحاليل الطبية كان المعامل المركزية فقط.





أن إجمالى المسحات الطبية والإختبارات الطبية السريعة وصلت حتى الآن 200 ألف عينة على مستوى الجمهورية. وأوضحت، خلال استضافتها ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ،





ولفتت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة ، إلى توسيع سعة المعامل فبدلأ من خروج نتائج على سبيل المثال أول 3 ساعات عدد 24 تحليلا، أصبح عددها الآن 124 تحليلا.





وأشارت الدكتورة نانسى الجندى ، إلى أن المعامل المركزية عملت على توسيع أعدادها بمحافظات مصر ووصولها لعدد 30 معملا.





وتابعت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة بأن أسبوع العيد شهد كثافة كبيرة من المواطنين لإجراء مسحات طبية.



