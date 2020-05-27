بعد حفل عيد الفطر.. شاهد تجاهل أنغام التعليق على انفصالها عن أحمد إبراهيم

تألقت الفنانة انغام في حفل عيد الفطر، الذي اذيع امس الثلاثاء من مسرح الصوت والضوء في الاهرامات – بدون جمهور- لتفادي التجمعات لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.





وتحدثت انغام عن عدة أمور عقب حفلها مع الاعلامين جاسمين طه، منها المسلسلات التي تابعتها خلال شهر رمضان المبارك منها مسلسل الاختيار التي اشادت به وبأبطاله.





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وايضا مسلسل خيانة عهد لـ يسرا التي وصفتها بالعظيمة، و ايضا مسلسل بـ 100 وش الذي كشفت عن اعجابها بالحالة الكوميدية التي خلقها المسلسل.





وكشفت انغام عن انها تواصل التحضير لالبومها الجديد وتقوم بتسجيل الاغاني في الاستديو مع اتباع الاجراءات الوقائية.





وتجاهلت انغام الحديث عن انفصالها عن طليقها الموزع الموسيقي احمد ابراهيم الذي وقع شهر مارس الماضي.



