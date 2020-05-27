AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد حفل عيد الفطر.. شاهد تجاهل أنغام التعليق على انفصالها عن أحمد إبراهيم

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:31 ص
انغام
انغام
Advertisements
شروق ابراهيم
تألقت الفنانة انغام في حفل عيد الفطر، الذي اذيع امس الثلاثاء من مسرح الصوت والضوء في الاهرامات – بدون جمهور- لتفادي التجمعات لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وتحدثت انغام عن عدة أمور عقب حفلها مع الاعلامين جاسمين طه، منها المسلسلات التي تابعتها خلال شهر رمضان المبارك منها مسلسل الاختيار التي اشادت به وبأبطاله. 

اقرأ ايضا 

وايضا مسلسل خيانة عهد لـ يسرا التي وصفتها بالعظيمة، و ايضا مسلسل بـ 100 وش الذي كشفت عن اعجابها بالحالة الكوميدية التي خلقها المسلسل. 

وكشفت انغام عن انها تواصل التحضير لالبومها الجديد وتقوم بتسجيل الاغاني في الاستديو مع اتباع الاجراءات الوقائية. 

وتجاهلت انغام الحديث عن انفصالها عن طليقها الموزع الموسيقي احمد ابراهيم الذي وقع شهر مارس الماضي. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كيف بدت أنغام في أول ظهور لها بعد انفصالها عن أحمد إبراهيم

ياسمين صبرى الأحدث.. جدل مستمر بعد زواج نجمات الفن

موجز السوشيال ميديا| اسم ابن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز.. ورسالة غامضة من أحمد فلوكس

أثناء شرائها الخضروات.. ناعومي واتس ترتدي الكمامة

ترشيحاتنا

بعد أشهر من الحجر المنزلي..براد بيت يظهر بشعر طويل

شذوذ جنسى.. كشف غموض مقتل مزارع طوخ

رسميا.. فرنسا وبلجيكا توقفان استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كورونا

27 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما نصيحة الأبراج لك

وزير التعليم يكشف لـ صدى البلد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

من دروس رمضان.. علي جمعة: لو استعمل الناس الصيام لتعطلت الصيادلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير وأوف شولدر.. ماغي بو غصن تتألق بإطلالة ساحرة

تحسن الهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكراوية؟

أسهل طريقة لتقطيع البطيخ مثل المحترفين