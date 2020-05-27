أول تعليق من أنغام بعد حفل الصوت والضوء.. والجمهور: العيد معاكي عيدين

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وجاءت التعليقات كالآتي :

احلى انغام ف الدنيا

امتعتينا بحفلة النهاردة

من اجمل الحفلات

العيد احلي مع انغام

والجدير بالذكر ان نجم الجيل تامر حسنى، أحيا أولى حفلات عيد الفطر علي مسرح الصوت والضوء أول أيام العيد وذلك خلال حفلا غنائيا بدون جمهور على مسرح حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، المذاع على قناة ON.





والحفل قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية، في أول أيام عيد الفطر، ليقدم بعدها، أغنية "حلو المكان" التي قدمها في خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاحا كبيرا جماهيريا على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر.