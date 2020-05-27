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فن

أول تعليق من أنغام بعد حفل الصوت والضوء.. والجمهور: العيد معاكي عيدين

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:55 ص
انغام
انغام
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة انغام  صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام، وذلك بعد  تألقها  أمس، في حفلها الذي أذيع على شاشة "dmc".

وكتبت انغام معلقة على الصورة: ليلة من العمر بمذاق الفخر والعزة وأمنيات بالسلام والخير عيدكم مبارك من مصر 🇪🇬 #تحيا_مصر #أنغام

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وجاءت التعليقات كالآتي :
احلى انغام ف الدنيا
امتعتينا بحفلة النهاردة
من اجمل الحفلات 
العيد احلي مع انغام 

وقدمت انغام أمس حفلة عيد الفطر من مسرح الصوت و الضوء التي اذيعت على شاشة dmc، وغنت لجمهورها عددا من أغانيها الشهيرة، أبرزها: "بين البينين" و"اتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدي وصالك" و"هدنة" "حالة خاصة جدًا"، وغيرها من الأغاني التي يعشقها جمهور أنغام في مصر والوطن العربي.

والجدير بالذكر ان نجم الجيل تامر حسنى، أحيا أولى حفلات عيد الفطر علي مسرح الصوت والضوء أول أيام العيد وذلك خلال حفلا غنائيا بدون جمهور على مسرح حيث بدأ الحفل بأغنية "الأصل مصري"، المذاع على قناة ON.

والحفل قدمته المتحدة للخدمات الإعلامية، في أول أيام عيد الفطر، ليقدم بعدها، أغنية "حلو المكان" التي قدمها في خلال فيلمه الأخير "الفلوس" الذى حقق نجاحا كبيرا جماهيريا على مستوى الإيرادات في شباك التذاكر.

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