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فن

فى عيد ميلاد منال عفيفي .. عمرها الحقيقى واشتهرت بأدوار الإغراء

الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:36 ص
منال عفيفى
منال عفيفى
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة منال عفيفى بعيد ميلادها الـ49 وهى إحدى النجمات اللاتى اشتهرن بأدوار الإغراء حيث قدمت عددا من الأعمال السينمائية والدرامية وكانت انطلاقتها الحقيقية فى فيلم "الطيب والشرس والجميلة" مع الفنان نور الشريف. 

التحقت في البداية بمعهد ‏الكونسرفتوار ولكنها تركته لتلتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرجت عام 1993 بدرجة امتياز. 

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وتزوجت منال عفيفى من الناقد المسرحي الدكتور أحمد سخسوس وانجبت منه ثم انفصلا وبدأت حياتها في عالم المسرح مع جلال الشرقاوى. 

بدأت التمثيل أثناء دراستها بمعهد الفنون المسرحية و‏‎من مسرحياتها: "البهلوان"، "ابن البلد" وقامت ببطولة مسرحية "رد قرضي" ‏عام 1999 وفى التليفزيون قدمت مسلسلات أيام المنيرة‏‎،‎‏ زقاق السنجقدار. 

وحصلت على جائزة أحسن ممثلة عن دور ثان في المسابقة الدولية لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم الأبواب المغلقة.
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