فى عيد ميلاد منال عفيفي .. عمرها الحقيقى واشتهرت بأدوار الإغراء

التحقت في البداية بمعهد ‏الكونسرفتوار ولكنها تركته لتلتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرجت عام 1993 بدرجة امتياز.

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وتزوجت منال عفيفى من الناقد المسرحي الدكتور أحمد سخسوس وانجبت منه ثم انفصلا و بدأت حياتها في عالم المسرح مع جلال الشرقاوى.

بدأت التمثيل أثناء دراستها بمعهد الفنون المسرحية و‏‎من مسرحياتها: "البهلوان"، "ابن البلد" وقامت ببطولة مسرحية "رد قرضي" ‏عام 1999 وفى التليفزيون قدمت مسلسلات أيام المنيرة‏‎،‎‏ زقاق السنجقدار.



