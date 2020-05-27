تعرف على مخرج فيلم توم كروز الجديد في الفضاء

كشف موقع Deadline ، أن المخرج دوج ليمان سيقوم بإخراج فيلم توم كروز الجديد الذي سيتم تصويره في الفضاء بالتعاون مع وكالة ناسا.





وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow" "و "American Made"، لافتا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.





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وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سوف يستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أنه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذي.



