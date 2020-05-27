AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تعرف على مخرج فيلم توم كروز الجديد في الفضاء

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:08 م
توم كروز
توم كروز
Advertisements
شروق ابراهيم
كشف موقع Deadline ، أن المخرج دوج ليمان سيقوم بإخراج فيلم توم كروز الجديد الذي سيتم تصويره في الفضاء بالتعاون مع وكالة ناسا. 

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow"  "و "American Made"، لافتا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل. 

اقرأ أيضا 

وقالت تقارير أجنبية، إن توم كروز سوف يستعين بنفس فريق عمل سلسلة أفلام Mission Impossible لتنفيذ الفيلم، مشيرة إلى أنه المشروع سيكون آمنا بقدر الإمكان بحيث لا يصاب أحد بأذي. 

ولفتت التقارير، إلى أن توم كروز يتفاوض مع الملياردير التون ماسك من أجل تصوير الفيلم بسفينة فضاء متطورة، ويناقش الآن أطراف العمل كيفية تصوير الفيلم من خلال بناء استديو متكامل بالتعاون مع شركات إنتاج تريد المشاركة في إنتاج الفيلم في الفضاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا .. توم كروز يعلن تأجيل عرض Top Gun 2 إلى هذا الموعد

بالتعاون مع ناسا.. توم كروز يخطط لتصوير أول فيلم سينمائي في الفضاء

الانتهاء من تصوير الفيلم التسجيلي طبيب السعادة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. محمد عبده يكتشف عدد أبنائه الحقيقي

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

بعد تصدرها بحث جوجل.. تعرف على حقيقة العملة الرقمية pi network.. فيديو

ذهب ليقضى العيد مع أسرته.. وكيل صحة البحيرة: مريض كورونا هرب من الحجر الصحى مستقلا أتوبيس.. ويستكمل علاجه بمنزله.. تفاصيل

سلطنة عمان تسجل 255 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

هرمون الحياة.. ما العلاقة بين أصابع اليد ومصير الرجال مصابي كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ما الأدوية المستخدمة في علاج كورونا؟.. طريقة عمل المرقوق بالخضار.. هيفاء وهبي ومي سليم تثيران الجدل على السوشيال ميديا

كتاب تلوين وهاشتاج من نيسان لمشاركة رسوماتك الإبداعية للسيارات

بملابس كاجوال.. نانسي عجرم تتألق في حفل عيد الفطر