بألف جنيه.. الصحة: توفير أماكن جديدة لتحليل كورونا.. فيديو

قالت الدكتورة نانسي الجندي ، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن وزارة الصحة عملت على زيادة عدد المعامل بكل محافظة على مستوى الجمهورية.





وأوضحت رئيس الإدارية المركزية للمعامل بوزارة الصحة خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن المستشفيات أصبحت قاصرة على الصدر والحميات للكشف عن فيروس كورونا بل تضاعف عددها.





وأشارت الدكتورة نانسى الجندى، إلى وجود 320 مستشفى مضافة للمنظومة الطبية بهدف الكشف الطبى عن فيروس كورونا.





وأكدت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن الهدف الأساسى من زيادة المستشفيات بأنها قد تكون أفضل من المعامل الطبية خاصة مع وجود طبيب يطلب صورة دم، أشعة، المسحة الطبية.





وتابعت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن المواطن الراغب في اجراء التحليل الخاص بالفيروس ممن يظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا تكون بتكلفة 1000 جنيه.