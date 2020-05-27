بعد إجرائه مسح كورونا.. صهر المدير الفني لاتحاد الكرة يوجه رسالة مؤثرة لمحبيه

وجه هاني عبدالعزيز مدير شؤون اللاعبين فى منطقة الجيزة لكرة القدم رسالة مؤثرة الى الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة والد زوجته نادين بعد إجراء مسحة لفيروس كورونا.





كان الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة طمأن محبيه على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية واجرائه مسحة خاصة بفيروس كورونا وتوجه بالشكر لمحبيه على أسئلتهم ومحاولات الاطمئنان عليه بعد غيابه عن مزاولة عمله داخل الجبلاية إثر تعرضه الى الإرهاق والتعب.









وتعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لوعكة صحية طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا ، وتابع حالته الصحية الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الذي أجرى له جميع الاختبارات للاطمئنان عليه، وفي انتظار صدور نتائجها رغم تحسن حالة المدير الفني للاتحاد.





ونشر هاني عبد العزيز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة والد زوجته الدكتور محمود سعد وكتب أسفلها قائلا: اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما".









يذكر ان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة كشف حقيقة إصابة الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا.





وقال عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "الدكتور محمود سعد بذل مجهودا كبيرا فى الآونة الأخيرة فى ملف المدربين العالقين فى الخارج وعودتهم إلى البلاد وكان يشرف على كل كبيرة وصغيرة.





وأضاف: "الدكتور محمود سعد تعرض للإرهاق والتعب ولازم الفراش وتم إجراء مسحة له والكشوفات الطبية للاطمئنان عليه وسوف ننتظر نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا خلال الساعات القليلة المقبلة".