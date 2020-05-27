لمواجهة كورونا.. جامعة كفر الشيخ: تطبيق ارتداء الكمامة السبت

تبدأ جامعة كفر الشيخ السبت المقبل، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد





وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كليات الجامعة ومعاهدها والمستشفيات الجامعية والإداريين والعاملين في إداراتها المختلفة.





ووجه رئيس الجامعة، إدارة الأمن بمنع دخول أي شخص إلى الحرم الجامعي دون إرتداء الكمامة الواقية تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة.





وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته.



