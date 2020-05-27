عودة النشاط الرياضي 15 يونيو.. برلماني يوضح الإجراءات الاحترازية في الملاعب ضد كورونا

قال النائب حسين عشماوى ، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن حديث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن عودة النشاط الكروى فى مصر خلال منتصف شهر يونيو المقبل؛ ما هو إلا اجتهادات من جانبه، مشيرا إلى ان القرار فى يد رئيس الوزراء فى المقام الأول.
وأشار عشماوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن رئيس الوزراء لم يلمح لعودة النشاط الرياضى بنسبة 100 % حينما تحدث خلال إجراءات الحكومة فى عيد الفطر المبارك ، هذا بالإضافة إلى تزايد نسبة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أنه فى حالة عودة النشاط الرياضى فى منتصف شهر يونيو؛ فمن المقرر ان تتخذ الحكومة إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا منها تركيب بوابات تعقيم وعدم حضور الجماهير فى الملاعب ، بالإضافة إلى غيرها من الإجراءات الصارمة لمواجهة هذا الوباء العالمى.
وسبق أن كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن إجراءات الوزارة للعودة تدريجيًا للنشاط الرياضى بداية من منتصف يونيو.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم أحمد موسى، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا يحد من الانتشار منه، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة لا تبخل بجهد في سبيل اتخاذ هذه الإجراءات.
وأوضح أشرف صبحى، أن كافة القرارات التى يتم اتخاذها مدروسة 100%، لافتًا إلى أنه منذ منتصف ابريل الماضى، تمت دراسة كافة الاحتمالات سواء بالعودة للنشاط الرياضى، أو توقفه.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المجال الرياضى فى مصر كبير وضخم ومؤثر فى الاقتصاد، لافتا إلى أنه يشمل، قطاع الأندية الصحية، قطاع الاندية الاهلية العامة، قطاع الاندية الخاصة، وقطاع مراكز الشباب، إضافة إلى الدوريات بمختلف الألعاب.
وأشار إلى أن أنه لن يتم استخدام غرف خلع الملابس ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ، لافتًا إلى أن بعد اتحاد الكرة سيتم تحديد الملاعب التى ستلعب عليها المباريات، معقبا دى بعض ملامح الاجراءات.
ونوّه وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم تشكيل لجنة، إضافة إلى لجنة وزارة الصحة لدراسة كافة سيناريوهات العودة للنشاط الرياضى، لافتًا إلى أنه تمت دراسة الدوريات الخارجية التى بدأت بالفعل.
ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن اللجنة الخماسية ستجتمع بالأندية لوضع سيناريو عودة النشاط الكروي.