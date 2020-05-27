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أخبار العالم

إسبانيا تسجل وفاة واحدة بكورونا في 24 ساعة.. وارتفاع العدد إلى 27118

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت إسبانيا اليوم الأربعاء تسجيل حالة وفاة واحدة فقط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال 24 ساعة.

ووصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 27118 شخصا منذ تفشي الوباء.

وأظهرت أرقام وزارة الإسبانية أنه تم الإبلاغ عن 39 حالة وفاة فقط خلال الأيام السبعة الماضية ، بينما تم اكتشاف ما مجموعه 236.769 حالة إصابة منذ بداية تفشي المرض. بحسب "رويترز".

وحذرت الحكومة من أن البيانات قد تتقلب في الأيام المقبلة حيث تطبق السلطات بأثر رجعي منهجية جديدة لتسجيل الحالات والوفيات.

وتأتي إسبانيا في المركز الرابع عالميا بين أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.



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