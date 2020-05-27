إقامة المباريات دون جماهير.. برلماني يكشف شروط عودة النشاط الرياضى فى 15 يونيو

قال النائب محمد زايد، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن عودة النشاط الرياضى فى منتصف شهر يونيو المقبل سيتبعه عدد من الإجراءات الاحترازية من جانب وزارة الشباب والرياضة ومنها إقامة المباريات دون جماهير وتعقيم غرف خلع الملابس.





وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحياة بدأت تعود مرة أخرى فى عدد من دول العالم ومنها السعودية بعد إعلانها عودة إقامة صلاة الجمعة والجماعة فى المساجد 31 مايو ماعدا مكة، بالإضافة إلى عودة الدورى الألمانى.









وكان قد كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إجراءات الوزارة للعودة تدريجيًا للنشاط الرياضى بداية من منتصف يونيو المقبل.





وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم أحمد موسى، أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا يحد من الانتشار منه، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة لا تبخل بجهد في سبيل اتخاذ هذه الإجراءات.





وأوضح أشرف صبحى، أن كافة القرارات التى يتم اتخاذها مدروسة 100%، لافتًا إلى أنه منذ منتصف ابريل الماضى، تمت دراسة كافة الاحتمالات سواء بالعودة للنشاط الرياضى، أو توقفه.





وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المجال الرياضى فى مصر كبير وضخم ومؤثر فى الاقتصاد، لافتا إلى أنه يشمل، قطاع الأندية الصحية، قطاع الاندية الاهلية العامة، قطاع الاندية الخاصة، وقطاع مراكز الشباب، إضافة إلى الدوريات بمختلف الألعاب.





وأشار إلى أن أنه لن يتم استخدام غرف خلع الملابس ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ، لافتًا إلى أن بعد اتحاد الكرة سيتم تحديد الملاعب التى ستلعب عليها المباريات، معقبا دى بعض ملامح الاجراءات.





ونوّه وزير الشباب والرياضة إلى أنه تم تشكيل لجنة، إضافة إلى لجنة وزارة الصحة لدراسة كافة سيناريوهات العودة للنشاط الرياضى، لافتًا إلى أنه تمت دراسة الدوريات الخارجية التى بدأت بالفعل.





ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن اللجنة الخماسية ستجتمع بالأندية لوضع سيناريو عودة النشاط الكروي.