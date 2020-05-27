صحة الجميع أولا.. رئيس الكاف: من المبكر حسم مصير دوري أبطال أفريقيا في زمن كورونا





وقال أحمد أحمد في حوار مع "بي إن سبورتس": "لا يمكن أن نتنبأ إلى الآن بما سيحدث في المستقبل والرؤية غير واضحة وصحة اللاعبين ستكون أولوية لنا ونحن أولا نفكر في سلامة اللاعبين والجميع قبل التفكير في استئناف المسابقات".





وأضاف: "نتناقش مع الدول الأعضاء لتوضيح إمكانية الاستمرار من عدمه وإذا زالت هذه الجائحة فلن يكون هناك أي إشكالية في استكمال البطولات و مباريات التصفيات المختلفة".





وأوضح: " إنه من المبكر الآن اتخاذ قرار نهائي في البطولات والأحداث الكروية، مؤكدًا أن الكاف يتشاور مع الاتحادات المحلية وجهاز الفيفا للوصول إلى القرار المثالي بشأن البطولات وإيجاد الحلول".









وأختتم أحمد: "إن أغلب الدول الإفريقية تعتمد إلى الآن على شركة الطيران الفرنسية في تنقلاتها وهي إلى الآن متوقفه أيضًا فكل هذه المعطيات يجب أن تؤخذ في الحسبان، وأضاف إلى أن ضعف الإمكانيات الصحية والطبية في العديد من الدول الإفريقية يجبرنا دائمًا على أخذ الحيطة والحذر وعدم التسرع في عودة المنافسات".

و عن احتمال تأجيل أو إلغاء بطولة أمم أفريقيا 2021 أو إجرائها في موعدها المحدد، أوضح رئيس الاتحاد الإفريقي إن المشكلة ليست في النهائيات التي ستستضيفها الكاميرون فقط وإنما في المباريات التأهيلية إذ أنه لم تقم إلى الآن إلا جولتان فقط وهو ما سيكون له أثر سلبي على الموعد النهائي لتأهل الدول إلى النهائيات.